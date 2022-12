“Una partita in cui siamo stati penalizzati oltremodo da un episodio casuale”. Con queste parole mister Moreno Longo, allenatore del Como, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro la Reggina (QUI la cronaca). “Avevamo preso le misure alla Reggina, l’avevamo quasi disinnescata, ma siamo stati condannati dal risultato”.

Sulla situazione della squadra lariana, penultima in classifica, Longo ha spiegato: “La preoccupazione c’è, ma abbiamo il materiale umano, tecnico, organizzativo per invertire la rotta; è necessario essere lucidi e consapevoli. In classifica la differenza è sottile: la partenza del campionato ha condizionato la stagione e non è comunque semplice uscire da questo stato di cose”.

Infine il tecnico ha avuto parole di incoraggiamento per Leonardo Mancuso, che ha sbagliato un gol clamoroso: “Saprà trasformare i fischi ricevuti in applausi; è un giocatore che mette sempre il massimo impegno e che sette giorni fa ad Ascoli, non dimentichiamolo, ha segnato due reti”.

Dal canto suo Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria. A fargli i complimenti, il fratello Simone, mister dell’Inter, che ha seguito la gara in tribuna con l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta (QUI l’articolo). “Dopo lo stop con il Frosinone dalla mia squadra è arrivata una vittoria su un campo difficile, abbiamo conquistato tre punti che pesano. Temevo molto questa gara, perché la classifica non rispecchia il vero valore del Como. Per la Reggina un passo in avanti importante, anche se in una giornata per noi non fantastica. I miei ragazzi hanno mostrato voglia e attenzione: ho a disposizione un gruppo magnifico”.

I risultati della 17esima giornata

Ascoli-Genoa 0-0, Bari-Modena 4-1, Benevento-Cittadella 1-0, Cagliari-Perugia 3-2, Como-Reggina 0-1, Frosinone-Pisa 0-0, Spal-Palermo 1-1, SudTirol-Ternana 0-0, Venezia-Cosenza 2-0. Brescia-Parma lunedì 12 dicembre ore 20.30

La classifica

Frosinone 36 punti, Reggina 32, Bari 29, Genoa 27, Ternana 26, Brescia 24, Parma, Pisa e SudTirol 23, Ascoli e Cagliari 22, Modena e Benevento 21, Palermo 20, Venezia e Cittadella 19, Spal e Cosenza 17, Como 16, Perugia 13

Il prossimo turno

Sabato 17 dicembre: Pisa-Brescia e Reggina-Bari

Domenica 18 dicembre: Cittadella-SudTirol, Cosenza-Ascoli, Genoa-Frosinone, Modena-Benevento, Palermo-Cagliari, Parma-Spal, Ternana-Como

Lunedì 19 novembre: Perugia-Venezia