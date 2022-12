Arriva il Natale e per l’acquisto dei regali, sempre più comaschi scelgono internet e i negozi online. Di conseguenza, “in questo fine anno con le festività in arrivo, in provincia di Como, le consegne di pacchi derivanti da spedizioni e acquisti sul web sono aumentate giornalmente del 23%” fanno sapere da Poste Italiane che sul territorio provinciale opera per 118 mila carte attive.

E sono anche numeri che contribuiscono a raggiungere le oltre 30 milioni di carte di pagamento utilizzate in tutto il Pese. Per Poste Italiane nei primi nove mesi dell’anno “i ricavi di pagamenti e mobile sono fortemente aumentati – come ha spiegato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati relativi al terzo trimestre 2022 – evidenziando ancora una volta un tasso di crescita a doppia cifra, sostenuti dai pagamenti con carta”.

Dato l’incremento delle transazioni non in contanti, Poste Italiane è quindi “impegnata nel processo di trasformazione dell’ecosistema dei pagamenti digitali a supporto del percorso di inclusione digitale e accompagnando dunque i cittadini di Como alla scoperta di sistemi di pagamento digitali, mantenendo sempre al centro la sicurezza” concludono in una nota.