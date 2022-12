Pioggia mista a qualche fiocco di neve. E’ la previsione per la serata odierna. In Lombardia è attesa neve fino in pianura. Nel Comasco tra le 18 e le 20 sarà neve prevalentemente mista a pioggia. Non dovrebbe quindi destare preoccupazione per la viabilità. Anche perché ulteriore pioggia è poi prevista a partire dalle 21. Bisogna poi stare attenti alle temperature e ad eventuali gelate notturne. Mentre per domani gli esperti di 3B Meteo annunciano una giornata nuvolosa e coperta con schiarite in serata.

I primi fiocchi bianchi in provincia di Como sono caduti nei giorni scorsi nel lungo ponte dell’Immacolata. Ne parlavamo qui.