Stop al consumo di alcolici in strada. Via Anzani, piazza della Tessitrice e piazzale dell’Ippocastano. Sono le tre zone in cui, nella prime tre settimane di applicazione delle modifiche al regolamento di Polizia urbana è stata elevata la prima decina di multe anti alcol – da parte della polizia locale di Como – con il relativo ordine di allontanamento. Le tre aree cittadine infatti rientrano nelle nuove “zone rosse”.

Il nuovo regolamento di Polizia urbana è entrato in vigore lo scorso 25 novembre e ha comportato una serie di modifiche: dal divieto di consumare alcol su tutto il territorio comunale, che non sia in prossimità di dehor e spazi di somministrazione, a norme più stringenti sui proprietari dei cani che dovranno essere muniti – oltre del sacchetto – anche di una bottiglietta o un contenitore con l’acqua per pulire l’urina degli animali e infine l’ampliamento delle “zone rosse” cittadine, ossia strade e piazze della città considerate particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza, nelle quali può scattare il Daspo urbano in caso di reiterazioni delle violazioni.

La “zona rossa” dunque è stata estesa a una ventina di aree cittadine tra cui rientra anche largo Don Roberto Malgesini, piazza Cacciatori delle Alpi e ancora: viale Varese e via Cattaneo. Nell’elenco è inoltre inserita anche piazza Vittoria in particolare l’area destinata a mercato e la fermata dei bus.

Proprio nelle aree rosse di via Anzani, piazza della Tessitrice, Ippocastano e viale Varese dove si trova la Basilica del Crocifisso, è stato commesso il maggior numero di infrazioni alle norme anti alcol. Si tratta di undici sanzioni con i rispettivi ordini di allontanamento: due in via Anzani, due vicino al Crocifisso, cinque in piazza della Tessitrice e infine due nella zona dell’Ippocastano.