“Voglio prima di tutto fare ai ragazzi i complimenti per l’atteggiamento e l’interpretazione della partita”. Queste le prime parole di mister Moreno Longo, allenatore del Como, al termine della gara vinta con un secco 3-0 a Terni. “Una sfida che per noi aveva grande importanza – ha aggiunto il tecnico degli azzurri – vista la situazione di grande emergenza che stiamo vivendo. Ma non sono stupito, perché le prestazioni ci sono sempre state e spesso siamo usciti dal campo con rammarico. Alla fine ritengo che la vittoria sia meritata, anche se ci sono state situazioni in cui la Ternana ha rischiato di segnare e di impattare il match”.

“Abbiamo creato tantissimo, oltre ai tre gol abbiamo costruito 5-6 occasioni nette” ha detto ancora Longo. “Come in altri match, dovevamo e potevamo chiudere prima l’incontro a nostro favore. Potevamo terminare con il doppio vantaggio alla fine del primo tempo. In ogni caso alla fine siamo usciti dal campo con i tre punti, che valgono tanto e ci teniamo stretti: ne avevamo bisogno in una fase di estrema difficoltà”.

Il tecnico del Como ha infine commentato la prestazione del giovane Giuseppe Ambrosino, autore della seconda rete. “E’ un giocatore di grandi talento e tecnica. Ha colpi, accelerazioni, giocate, capacità balistiche importanti. Lui con noi ha fatto un percorso che nella sua carriera sarà fondamentale: è uscito dal Campionato Primavera, dove i ritmi sono completamente diversi. In questi mesi ha dovuto mettersi a posto a livello di condizione e mentalità. Per noi potrà diventare importante; sono contento per il suo gol perché ha lavorato duro. Non era scontato che assorbisse questi carichi di lavoro e tra un po’ di tempo rivaluterà questo periodo”.