Cgil, oggi, le assemblee generali di Flc (lavoratori della scuola) e Fiom (metalmeccanici) hanno riconfermato i segretari uscenti. Rispettivamente Rosaria Maietta e Luca Conti.

Trentotto anni, Rosaria Maietta nel 2007 comincia a collaborare con la Cgil di Como attraverso un progetto inserito nel suo dottorato di ricerca in Scienze politiche all’ università di Milano. Dal 2009 ha seguito in pianta stabile per la categoria Filctem i lavoratori del comparto chimico tessile manifatturiero. Nel 2015 ha preso il posto di Giacomo Licata come segretaria della Flc Como. Fa parte della segreteria della Camera del Lavoro.

Rosaria Maietta Luca conti (al centro)



Nato a Erba 42 anni fa, Luca Conti comincia a lavorare a 15 anni come operaio in un’azienda nella quale viene eletto delegato sindacale nel 2003. Nel 2013 entra nella segreteria territoriale dei metalmeccanici della Cgil, che dal 2020 guida in sostituzione di Ettore Onano.