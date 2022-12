Elezioni regionali in Lombardia, il primo candidato ufficiale per la provincia di Como è Stefano Molinari, di Fratelli d’Italia. Ieri l’annuncio sui social: “E’ stata ufficializzata dal coordinamento regionale la mia candidatura alle prossime elezioni al consiglio regionale della Lombardia nel collegio di Como”.

Elezioni regionali in Lombardia

In corsa per gli altri due nomi comaschi – la lista da presentare è composta infatti da tre nominativi – del partito di Giorgia Meloni, sarebbero– stando alle ultime ipotesi – quelli di Antonio Tufano, consigliere comunale a Como, Sergio Zauli sindaco di Rovellasca, Edgardo Arosio, ex primo cittadino di Cantù e infine Emilio Cornelio, sindaco di Senna Comasco. In quota rosa invece i nomi che si vociferano sono quelli di Anna Dotti, Claudia Lingeri, Barbara Zuccon e Rossana Canzani.

Restando nella coalizione di centrodestra la Lega oltre agli uscenti Alessandro Fermi, Fabrizio Turba e Gigliola Spelzini dovrebbe schierare anche Annamaria Conoscitore, vicesindaco di Lomazzo.

Si lavora alla compilazione delle liste in casa azzurra. Al momento Forza Italia, come la Lega, non ha ufficializzato ancora le candidature ma tra le possibili ipotesi spunta il nome di Sergio Gaddi, ex assessore alla Cultura di Palazzo Cernezzi.

Passando alla coalizione opposta, il centrosinistra, il Partito democratico ha in programma a breve l’assemblea provinciale che ufficializzerà i nomi dei comaschi in corsa per la Regione. Molto probabile la candidatura del consigliere dem uscente Angelo Orsenigo. Stessa situazione nel Movimento Cinque Stelle, che in Lombardia è entrato in coalizione con il Pd. A breve si apriranno infatti le Regionarie, consultazioni interne al partito per scegliere i candidati della sfida lombarda. A partecipare alla selezione il consigliere pentastellato uscente Raffaele Erba.

L’appuntamento elettorale

Nei giorni scorsi sono state ufficializzate date e modalità delle elezioni regionali in Lombardia. Si vota domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15.

Le trasmissioni di Etv

L’appuntamento elettorale lombardo verrà seguito da Espansione Tv con una serie di trasmissioni in diretta: al talk show politico Nessun Dorma, in onda il venerdì sera, si affiancherà un’altra trasmissione settimanale, ogni mercoledì alle 21.30 a partire dall’11 gennaio. Lunedì 13 febbraio, a urne chiuse, nel palinsesto di Etv verrà dedicata una lunga diretta allo spoglio dei voti e ai risultati elettorali.