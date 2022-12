Forza la portiera di un’automobile parcheggiata in viale Varese a Como. Rovista all’interno prima di allontanarsi verso via Cinque Giornate dove lo hanno rintracciato i poliziotti.

La segnalazione agli agenti è arrivata nella notte intorno all’1.30. Vedendo le volanti avvicinarsi l’uomo, un 45enne di Blessagno, ha tentato di nascondere l’arnese di metallo che aveva con sé e ha accelerato il passo. Una volta fermato e perquisito, addosso aveva due piedi di porco (uno nascosto sotto al giubbotto e l’altro nei pantaloni). Aveva anche un portasigarette in metallo.

Il 45enne avrebbe ammesso di aver rotto il finestrino della vettura parcheggiata sostenendo però di non aver rubato nulla. I poliziotti sono poi riusciti a mettersi in contatto con il proprietario dell’auto che ha riconosciuto il portasigarette e ha sporto denuncia.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine sempre per furto aggravato ma anche per altri reati come danneggiamento, resistenza e false generalità. Stamani il direttissimo in tribunale a Como. Arresto convalidato, chiesti i termini a difesa. Detenzione domiciliare fino all’udienza fissata per il 23 dicembre.