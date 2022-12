Confronto tra sindacati e direzione generale di Asst Lariana con al centro le problematiche legate alla gestione dell’emergenza urgenza e del grande afflusso al pronto soccorso.

I sindacati: “Nuova gestione del paziente, unica possibile al momento”

“L’avvio di una nuova metodologia di gestione del paziente che – dopo la valutazione e la stabilizzazione in pronto soccorso ne prevede il ricovero con l’appoggio di letti presso i reparti di medicina – rappresenta non una soluzione ottimale ma l’unica immediatamente possibile per poter evitare un congestionamento e il permanere del paziente al pronto soccorso stesso”. Si legge nella nota diffusa da Cgil, Cisl e Uil. “Si è ampiamente consapevoli che l’attuale scelta organizzativa aumenta ulteriormente i carichi di lavoro dei reparti interessati. Al contempo rappresenta la soluzione, di maggior garanzia per la sicurezza del paziente”.

I sindacati ribadiscono la necessità di interventi per rispondere alla carenza di posti letto nel territorio comasco e alla difficoltà a recuperare personale medico e infermieristico.

In conclusione – si precisa – che la situazione attuale va affrontata attuando ogni utile strumento per il reclutamento del personale. Così da consentire l’attivazione di nuovi posti letto. Nella consapevolezza che questa soluzione non potrà essere immediata.