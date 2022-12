Indagine per reati sessuali su minori e disabili in Svizzera, nel Luganese. La polizia cantonale cerca eventuali testimoni. Il ministero pubblico e la cantonale hanno informato che è stato aperto un procedimento penale nei confronti di un 67enne cittadino svizzero residente nel Luganese. Le principali ipotesi di reato sono atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, che l’imputato avrebbe messo in atto nel corso di attività rivolte a minori nel contesto di lezioni di piano, danza, yoga e musicoterapia.

Le attività

L’uomo in passato gestiva una struttura privata in un comune del Luganese. Dal mese di ottobre 2020 in una nuova sede nel comprensorio urbano.

L’appello

Eventuali testimoni o persone venute a conoscenza dei fatti oggetto d’indagine, in particolare per le attività di musicoterapia e massaggio nelle strutture indicate, sono invitati a contattare la polizia cantonale al numero 00.41.91.815.51.33.