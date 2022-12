Comunità montane, Regione Lombardia incrementa lo stanziamento annuale da 8,1 milioni di euro a 11,5 milioni. Oltre un milione di euro sarà destinato alla provincia di Como, così suddiviso: 403.168 euro per il Triangolo Lariano, 282.575 euro per la Comunità Montana Lario-Intelvese e infine 606.805 euro per Valli del Lario e del Ceresio.

“Le Comunità Montane rappresentano in Lombardia una realtà istituzionale di valorizzazione e gestione di oltre il 40% dei territori della Regione – ha dichiarato l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – considerato che svolgono numerose funzioni, conferite dalla Regione, come in materia di impiantistica sportiva per gli impianti di risalita e di esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, in materia di mercati all’ingrosso, di sviluppo della mobilità ciclistica, di procedure in materia di valutazione dell’impatto ambientale”.