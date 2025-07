Saldi al via da domani a Como, nel resto della Lombardia e in tutta Italia, a eccezione dell’Alto Adige. Chi desidera rimettere mano al guardaroba o semplicemente togliersi qualche sfizio, può trovare occasioni interessanti a prezzi scontati. I saldi estivi partono sabato 5 luglio e hanno una durata massima di sessanta giorni. Termineranno, quindi, il 2 settembre. Ma, inutile dirlo, meglio affrettarsi o le occasioni migliori rischiano di finire.

C’è chi cercherà la taglia perfetta, chi non baderà a spese e chi, invece, terrà comunque sotto controllo il portafoglio. Meglio non esagerare il primo giorno. C’è chi si farà qualche regalo e chi lo farà alle persone più care. Gli amanti dello shopping sfrenato sono pronti “svaligiare” i negozi, mentre i più parsimoniosi si limiteranno a curiosare tra le vetrine. Ci sarà chi dei saldi si fida poco, ma non rinuncia a una passeggiata in centro, chi ha già le idee chiare e chi è indeciso per natura. È certo però che i saldi fanno gola a tutti.

Le aspettative dei commercianti e i dati di Federmoda di Confcommercio Como

Tra i commercianti si respira un cauto ottimismo. “Le aspettative sono moderatamente buone. Il saldo è un momento atteso dai consumatori e importante per i commercianti”. A dirlo è Marco Cassina, presidente Federmoda di Confcommercio Como. “I fattori esterni, dai rincari di tuti i giorni alla tensione geopolitica internazionale, condizionano l’umore di tutti – precisa Cassina – Ma le persone hanno voglia di farsi un regalo”.

“Il caldo intenso degli ultimi giorni – prosegue – non è stato un incentivo per lo shopping, ma siamo fiduciosi per i prossimi giorni”. A Como, sottolinea, “i turisti rappresentano un contribuito importante per il settore, ma i rincari degli ultimi tempi spingono tutti – compresi i viaggiatori che arrivano dall’estero – a prestare maggiore attenzione al budget”.

“Non è stata una stagione facile – ammette Cassina – a causa di fattori esterni che hanno influito sulle spese dei consumatori e condizionato inevitabilmente le loro priorità. Ma siamo fiduciosi per i prossimi giorni”. Tra i consigli, prestare attenzione a sconti esagerati e non focalizzarsi sul marchio, valorizzando invece il prodotto e la sua qualità. Fondametale, infine, la consueta guida agli acquisti. Il budget, spiegano da Confcommercio, sarà leggermente superiore ai 200 euro (esattamente 203 euro per famiglia). Da domani, quindi, parte la corsa agli affari, anche in città.