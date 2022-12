Un palloncino azzurro lanciato verso il cielo perché potesse portare a destinazione il suo desiderio: “Caro Gesù Bambino, mi chiamo Jonathan, ho 3 anni e vado all’asilo. Per Natale mi piacerebbe avere il camion dei pompieri”. Il piccolo comasco non rimarrà deluso. Il 25 dicembre scoprirà che il suo sogno è stato realizzato e troverà sotto l’albero il giocattolo desiderato. A vestire i panni di Babbo Natale, in questo caso i vigili del fuoco di Pordenone, città del Friuli Venezia Giulia.

Il palloncino con la letterina di Jonathan ha compito infatti un viaggio di quasi 400 chilometri prima di cadere in un campo appunto a Pordenone. Un passante ha notato quel che restava del palloncino ormai sgonfio a terra e ha visto il foglio bianco con il desiderio di Jonathan. Una letterina di poche righe, dettata dal piccolo magari a un genitore o a un nonno che l’ha riportata con una perfetta calligrafia in corsivo.

La letterina è stata consegnata direttamente ai vigili del fuoco di Pordenone. Che hanno deciso senza esitare di realizzare il desiderio del piccolo comasco. Il dono per Jonathan è già in viaggio verso il territorio lariano.

“Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l’autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l’autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale!!!”, hanno scritto i pompieri in un messaggio che accompagna il giocattolo, messo a disposizione dall’Associazione Vigili del fuoco della città.

Il camion, naturalmente, arriverà nelle mani del piccolo la mattina di Natale. Con Gesù Bambino accompagnato quest’anno nella casa di Jonathan dai vigili del fuoco di Pordenone.