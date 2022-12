Droga in auto e in casa, arrestato dalla guardia di finanza un 30enne di origine marocchina residente a Orsenigo. L’uomo è risultato essere intestatario di 11 vetture, due delle quali subito sequestrate per violazioni al Codice della strada.

Nei giorni scorsi, i militari della guardia di finanza del gruppo di Como e della compagnia di Erba hanno controllato un 30enne risultato il proprietario si due auto all’interno delle quali sono stati trovati 22,7 grammi di cocaina suddivisa in 29 dosi, 41,5 grammi di eroina e 12,5 grammi di hashish.

Con la collaborazione dell’unità cinofila di Ponte Chiasso, le fiamme gialle hanno fatto un’ulteriore perquisizione a casa del 30enne, a Orsenigo. I finanzieri hanno scoperto e sequestrato alla compagna del marocchino, una donna comasca, 9 grammi di hashish.

Il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La compagna è stata segnalata alla prefettura per uso personale di droga.

Processato con rito direttissimo in tribunale a Como, il 30enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di giudizio.

Proseguono gli accertamenti sulle numerose auto risultate intestate al 30enne per valutare eventuali ulteriori violazioni delle norme.