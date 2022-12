Incidente in via per San Fermo a Como, quartiere di Monte Olimpino, oggi pomeriggio intorno alle 15.30. Momenti di paura perchè l’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, a bordo della vettura una famiglia tra cui due bambini (uno di 11 e uno di 3). Portati in ospedale per le cure del caso. Oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada, per consentire le operazioni di soccorso, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per poco più di un’ora.