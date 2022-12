Cantù, grave incidente questa mattina intorno alle 11.30 in Corso Unità d’Italia. Investita, per cause ancora in fase di ricostruzione, una donna di 80 anni. L’anziana ha riportato ferite serie. I soccorsi sono arrivati in codice rosso, quindi massima gravità, sul posto due ambulanze e in volo si è alzato anche l’elisoccorso che l’ha trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Varese. Rilievi e dinamica affidati ai carabinieri di Cantù.