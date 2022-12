Soccorsi mobilitati in Valle Intelvi per un anziano disperso da ieri, giorno di Natale a Cerano d’Intelvi. Le ricerche sono proseguite ininterrottamente anche durante la notte e l’uomo, 87 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi. Nonostante la notte al freddo, all’aperto, sarebbe fortunatamente in discrete condizioni. E’ stato affidato agli operatori del 118 per accertamenti.

L’uomo sta trascorrendo le vacanza natalizie nella sua casa in Valle Intelvi, Nel pomeriggio di Natale è uscito per una passeggiata, come sembra facesse abitualmente. Non vedendolo tornare e non riuscendo a contattarlo, i familiari hanno dato l’allarme. Sono subito state avviate le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso alpino e i carabinieri. Nella tarda mattinata di oggi il ritrovamento in una zona impervia in territorio di Cerano.