Prosegue a Albavilla la rassegna “Il linguaggio universale della Musica: le 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven”. La tournée è composta da 10 concerti eseguiti dal pianista Christian Leotta in 8 comuni della provincia di Como.

Il sesto appuntamento della tournée è in programma giovedì 29 dicembre alle ore 21 nel Teatro della Rosa ad Albavilla in via Patrizi 6. Arriva dopo il grande successo riscosso lo scorso 3 dicembre nella Basilica di Galliano a Cantù.

In programma la Sonata n. 9 in Mi maggiore Op. 14 n. 1, la Sonata n. 3 in Do maggiore Op. 2 n. 3, la Sonata n. 25 in Sol maggiore Op. 79 e la Sonata n. 32 in Do minore Op. 111.

Informazioni e prenotazioni: urp@comune.albavilla.co.it