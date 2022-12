I carabinieri di Cantù hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 47enne che, ubriaco, avrebbe aggredito la moglie e l’avrebbe colpita al volto fratturandole il naso. Soccorsa e portata in ospedale, la donna ha una prognosi di 30 giorni.

Tra gli interventi dei militari dell’Arma, impegnati in controlli straordinari del territorio, anche l’arresto di un 46enne condannato a sua volta per maltrattamenti in famiglia e minaccia. In carcere poi un 43enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato con oltre due etti di cocaina in auto. Arresto per evasione e spaccio anche a Cermenate. Fermato dai carabinieri un 35enne trovato fuori casa anche se era ai domiciliari e scoperto con 2 grammi di una droga sintetica nota con Mdvp e 4 grammi di hashish.