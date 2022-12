Un torneo all’insegna dell’equilibrio. Al giro di boa, dopo 19 giornate, il gruppo delle squadre di serie B è decisamente compatto. Per il Como non è stata sicuramente una andata all’insegna delle aspettative, con tanti problemi tra infortuni, inserimento delle grandi firme (Cesc Fabregas su tutti) e le problematiche legate all’allenatore, con la sostituzione forzata di mister Giacomo Gattuso e la fin troppo lunga attesa del club prima di optare per la scelta di Moreno Longo. Ma gli azzurri, con le due ultime vittorie contro Ternana e Cittadella, almeno sono usciti dalla zona playout.

Il Como ha 22 punti ed è a quattro lunghezze dai playoff. Una zona in cui si sarebbero potuti trovare se in una serie di partite non si fossero fatti segnare nei minuti finali, quando erano in vantaggio. E’ successo con Cagliari, Pisa, Spal, Bari e ad Ascoli.

Campione d’inverno è il Frosinone di Fabio Grosso, con 39 punti. Curiosamente gli allenatori delle prime tre sono iridati di Germania 2006: seconda è la Reggina di FIlippo Inzaghi, terzo il Genoa di Alberto Gilardino. Decisamente più indietro il Benevento di Fabio Cannavaro (22 punti, come il Como) e la Spal di Daniele De Rossi (a quota 20). Grande curiosità per il ritorno di Claudio Ranieri, nuovo tecnico del Cagliari, che esordirà proprio contro il Como il prossimo 14 gennaio.

I risultati della 19esima giornata

Ascoli-Reggina 0-1, Bari-Genoa 1-2, Benevento-Perugia 0-2, Brescia-Palermo 1-1, Cagliari-Cosenza 2-0, Como-Cittadella 2-0, Frosinone-Ternana 3-0, Spal-Pisa 0-1, SudTirol-Modena 0-2, Venezia-Parma 2-2

Classifica

Frosinone 39 punti, Reggina 36, Genoa 33, Bari 30, Pisa 29, Parma 27, Ternana e SudTirol 26, Ascoli, Cagliari, Modena e Brescia 25, Palermo 24, Como e Benevento 22, Spal e Venezia 20, Perugia e Cittadella 19, Cosenza 17

Prossimo turno

Sabato 14 gennaio ore 14 Bari-Parma, Cagliari-Como, Perugia-Palermo, Pisa-Cittadella, Reggina Spal. Ore 16.15 Frosinone-Modena

Domenica 15 gennaio ore 14 SudTirol-Brescia. Ore 16.15 Cosenza-Benevento, Ternana-Ascoli

Lunedì 16 gennaio ore 18.45 Genoa-Venezia