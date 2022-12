L’accordo di programma per la realizzazione di un nuovo centro diurno per persone con disabilità e di minialloggi a Cantù. “La Giunta di Regione Lombardia ha approvato questa mattina” dichiara il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba “la delibera riguardante l’adesione all’accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un Centro Diurno Disabili (CDD) e di minialloggi nel Comune di Cantù”.



“Grazie a questa delibera- prosegue Turba– Regione Lombardia si impegna a valutare, nell’ambito della procedura per la definizione dell’Accordo di Programma, un cofinanziamento di euro 2.500.000, pari al 50% del costo stimato per la realizzazione dell’intervento”.



In base all’obiettivo generale dell’Accordo il piano è di realizzare a Cantù, in via Baracca, un nuovo Centro Diurno che possa ospitare 45 persone.