Sosta selvaggia, guida in stato di ebbrezza, violazioni al Codice della strada ma anche consumo di bevande alcoliche in piazza e artisti di strada non autorizzati. Controlli della polizia locale potenziati nel periodo natalizio e raffica di multe nel capoluogo lariano. Le pattuglie dei vigili sono state impegnate non stop, anche in orario notturno per aumentare la sicurezza nella città di Como.

Il bilancio delle attività dal 23 al 26 dicembre conta centinaia di verbali, dai 233 avvisi di divieto di sosta alle 8 sanzioni per violazioni del nuovo regolamento di polizia urbana. Tra le contestazioni legate alle norme introdotte dall’amministrazione comunale una per il consumo di alcolici in piazza San Rocco e una ad un’artista di strada che si è esibito senza le autorizzazioni richieste. Gli agenti della polizia locale hanno inoltre contestato due casi di accattonaggio molesto e hanno effettuato tre sequestri di merci vendute abusivamente su un’area pubblica.

Posti di blocco e controlli anche sul fronte della sicurezza stradale, con un totale di più di 40 violazioni accertate. Sei persone sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza, in due casi con tasso alcolemico oltre il doppio rispetto al limite consentito. Quattro veicoli sono stati sequestrati perché senza assicurazione mentre in 9 casi è stata accertata la revisione scaduta. Un uomo era alla guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Stesso provvedimento per una vettura con targa irregolare. Tra le violazioni più gravi al Codice della strada, cinque per il mancato rispetto del semaforo rosso. Ben 233 poi le sanzioni per divieto di sosta, in sei casi con rimozione del veicolo per intralcio alla circolazione. Gli agenti della polizia locale hanno infine rilevato sette incidenti con un totale di 9 persone ferite. I controlli proseguiranno per tutto il periodo natalizio.