La Pallacanestro Cantù apre il 2023 con un successo sofferto sul campo di Rieti (match chiuso 77-81 dopo un supplementare). Nel frattempo, Cremona ha battuto Agrigento per 84-76 e resta dunque invariato il distacco tra le due compagini in vista del big match di domenica 8 gennaio alle 17 sul parquet di Desio. Cantù sale a 26 punti nella classifica del Girone Verde di serie A2, +4 sui cremonesi. Per i biancoblù la striscia di successi consecutivi in campionato si allunga a 11.

«Siamo partiti bene, poi ci siamo rilassati – spiega coach Meo Sacchetti -. Abbiamo iniziato a faticare, poi abbiamo fatto un quarto periodo veramente negativo in attacco con soli cinque punti a segno. Merito della difesa molto aggressiva di Rieti, ma noi ci abbiamo sicuramente messo del nostro con troppi errori. Poi – aggiunge – siamo riusciti a prenderla per i capelli al supplementare e a portarla a casa. Questa sembrava una partita da playoff con molta aggressività in campo. Rieti ha cercato di non farci giocare, schierando anche quattro piccoli contemporaneamente in alcuni tratti del match. Merito a loro che ci hanno messo in seria difficoltà, sicuramente – conclude – l’atmosfera del palazzetto li ha caricati. Per noi non è tanto il buono da prendere in questa partita, a parte i due punti».