Buon allenamento per il Como, che questa mattina ha affrontato in una amichevole la Tritium. Confronto che, nemmeno troppo tempo fa, era di cartello quando i lariani giocavano in serie D. Situazioni che – per fortuna – sono cambiate. Allo stadio Sinigaglia gli azzurri si sono imposti per 4-0, con due reti per tempo. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Gianluca Vialli, scomparso ieri a 58 anni.

Como in campo con la terza maglia, di colore nero. Mister Moreno Longo ha fatto ruotare tutti i giocatori in questo momento a disposizione. Fuori causa il bomber Patrick Cutrone per un problema ad un mano. Cesc Fabregas è partito nell’undici titolare. I gol sono stati di Vittorio Parigini e Giuseppe Ambrosino nella prima parte. Nella seconda parte reti di Alberto Cerri su rigore e Alessandro Gabrielloni poco prima del fischio finale.

Il prossimo fine settimana gli azzurri saranno impegnati a Cagliari contro la formazione sarda nella prima giornata del girone di ritorno di serie B. I rossoblù hanno appena cambiato allenatore: Sabato 14 gennaio (inizio alle 14) sulla panchina dei padroni di casa ci sarà Claudio Ranieri, che ha sostituito l’esonerato Fabio Liverani. Il Como, dal canto suo, è reduce dalla vittoria in trasferta a Terni e dal successo interno con il Cittadella, gare che hanno segnato la fine del girone d’andata.

Dopo l’incontro di Cagliari, gli uomini di Longo sono attesi dalla gara interna con il Pisa (21 gennaio alle 14) e dal derby di Brescia (28 gennaio alle 14).

Como Tritium 4-0

Marcatori: Parigini al 10′, Ambrosino al 28′ pt; Cerri su rig. al 31′, Gabrielloni al 48′ st.

Como: Vigorito (dal 1′ st Bolchini), Vignali (dal 1′ st Delli Carri), Odenthal (dal 1′ st Cagnano) (dal 1′ st Scaglia), Binks (dal 1′ st Scaglia), Ioannou (dal 1′ st Blanco), Da Riva (dal 1′ st Arrigoni), Fabregas (dal 1′ st Bellemo), Celeghin (dal 1′ st Faragò), Parigini (dal 1′ st Cerri); Mancuso (dal 1′ st Gabrielloni), Ambrosino (dal 21′ st Gatti). A disposizione: Verga, Chinetti, Zappa. Allenatore: Moreno Longo.

Tritium: Acerbis (dal 35′ st Lisandri), Pedrini (dal 19′ st Ortelli), Bertaglio (dal 19′ st Campani), Scietti, Gnaziri, Thiam (dal 19′ st Ghislanzoni), Lazzaro, Panigada (dal 35′ st Rinaldi), Schingo (dal 7′ st Marchesi), Cotello, Valente (dal 7′ st Scalcinati). A disposizione: Bassani, Vaglio. Allenatore: Daniele Di Blasio.