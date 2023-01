Sosta selvaggia, guida in stato di ebbrezza, violazioni al Codice della strada. Ma anche consumo di bevande alcoliche in strada e accertamenti in ambito commerciale. Controlli della polizia locale potenziati nel periodo natalizio e raffica di multe nel capoluogo lariano. Le pattuglie dei vigili sono state impegnate non stop, anche in orario notturno.

Il bilancio delle attività dal 23 dicembre all’8 gennaio conta centinaia di verbali, oltre mille avvisi di divieto di sosta, 22 sanzioni per violazioni del nuovo regolamento di polizia urbana. Di cui 5 per il consumo di bevande alcoliche, nelle zone di piazza San Rocco, via Anzani e viale Innocenzo. Gli agenti della polizia locale hanno inoltre eseguito 9 sequestri di merce venduta abusivamente.

Posti di blocco e controlli anche sul fronte della sicurezza stradale. Il bilancio parla di 10 persone trovate alla guida in stato di ebbrezza. 12 violazioni per superamento dei limiti di velocità. Complessivamente rilevati 18 incidenti con un totale di 13 persone ferite.