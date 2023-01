Impianti sportivi cittadini, via libera alla riqualificazione del primo lotto della struttura di via Spartaco, a Rebbio. La giunta cittadina ha dunque approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento del campo da calcio dell’impianto per una spesa di poco inferiore al milione di euro, 999mila la cifra esatta.

Il secondo lotto del progetto riguarderà invece la palazzina degli spogliatoi. In questo caso la spesa ammonta a 1 milione e 350mila euro. Il costo infatti complessivo per la riqualificazione dell’intero impianto è di 2 milioni e 350mila euro, nel dettaglio un milione di euro sono arrivati da fondi regionali.

Il progetto prevede la riqualificazione della palazzina che ospita gli spogliatoi, tre per le squadre e uno per l’arbitro. Il progetto prevede ancora una sala riunioni e una piccola zona ristoro. All’esterno campi per le attività sportive, un campo da calcio a 11 e un campo a sette.

Nei giorni scorsi intanto era arrivato il via libera anche per la riqualificazione del Campo Coni in via Canturina e del compendio sportivo di via Longoni. Entrambi gli interventi rientrano nell’ambito dei fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di oltre 2 milioni di euro, di cui un milione e 734mila euro per il Campo Coni e 766mila euro per l’impianto di via Longoni.