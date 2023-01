Giovedì mattina familiari, amici e colleghi si stringeranno in un ultimo abbraccio a Paola Greselin. Nella chiesa Regina Pacis di Saronno sarà celebrato il funerale della 62enne dipendente del comune di Rovello Porro travolta e uccisa da un’auto ieri mattina mentre andava al lavoro.

Il funerale sarà alle 10.30 nella chiesa Regina Pacis di Saronno, dove la donna viveva con la famiglia. Sposata e madre di due figli, dipendente dell’ufficio anagrafe, Paola Greselin era una figura di riferimento del comune.

“L’amministrazione comunale, con grande dolore, si stringe alla famiglia e ai colleghi di lavoro per la grave perdita di Paola Greselin – si legge in un post del Comune, che ieri dopo il tragico incidente non ha aperto gli uffici – Il Comune e tutti i cittadini di Rovello hanno perso un grande riferimento. Una persona attenta, gentile, sorridente, capace di incarnare la bontà nei confronti di tutti, in particolare delle persone più in difficoltà, più fragili”.

Il sindaco Marco Volontè conferma che il Comune parteciperà ufficialmente al funerale di Paola giovedì mattina. “Faremo tutto quello che è possibile per ricordarla e stare vicini alla sua famiglia”, dice il primo cittadino.

La procura di Como ha aperto un fascicolo sull’incidente. Paola Greselin era in bicicletta in via Galilei, diretta al lavoro quando è stata investita in pieno da una Lancia Y. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per la 62enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.