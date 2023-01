Pognana Lario, poco meno di 700 abitanti, a breve avrà dei residenti molto famosi. L’influencer Chiara Ferragni e il marito cantante Fedez dopo aver più volte dichiarato il loro amore per il Lago di Como – dove trascorrono spesso delle brevi vacanze vista la vicinanza con Milano dove vivono – avrebbero scelto la loro casa di villeggiatura nel piccolo paese affacciato sulla sponda orientale del ramo comasco del Lario. La notizia – anticipata dal Settimanale Chi che ha immortalato anche il sopralluogo dell’intera famiglia – trova le prime conferme proprio a Pognana.

Il sindaco: “Sono i benvenuti”

“Nessuna ufficialità al momento ma probabilmente la trattativa si è conclusa o si sta concludendo in queste ore” spiega il sindaco Claudio Corbella. E si tratterebbe proprio della villa immortalata dal settimanale. Una dimora raggiungibile via terra, da una strada pedonale, e via lago. Immersa nel verde in località riva di Quarzano. Si tratterebbe dei primi vip per il comune. “Non ci paragoniamo a Bellagio e alla Tremezzina – dice ancora il sindaco – Siamo un piccolo paese che ha saputo conservare nel tempo le sue caratteristiche naturali senza eccessivi stravolgimenti e questo attrae da sempre molti visitatori, anche famosi, soprattutto in estate. Abbiamo una vocazione turistica legata alle bellezze storiche e naturali”.

Difficile ipotizzare quando i Ferragnez approderanno nella nuova dimora.

“Non li conosco, non ho avuto contatti io direttamente – chiarisce Corbella – Tempi non ne ho, posso solo dire che sono i benvenuti e speriamo di poter offrire loro tranquillità e riservatezza. Lo spero anche per tutti i nostri residenti. Ci auguriamo di poter fare qualcosa insieme e contiamo di non vivere particolari stravolgimenti”.

Inevitabile immaginare per Pognana Lario l’eco internazionale che ha avuto Laglio con l’arrivo di George Clooney. “Non siamo certo in competizione anzi chiederò consigli al mio collega Roberto Pozzi su come comportarmi”. Chiude con una battuta il sindaco Corbella.

Basti però ricordare il seguito dei coniugi sui social per prevedere il riscontro sul territorio. Oltre 28milioni di follower su Instagram per l’imprenditrice digitale, pronta a sbarcare anche a Sanremo, 14 milioni e mezzo per il cantante e presentatore. Da sempre vicini al Lago di Como e tra poco pronti a coronare il sogno di una casa affacciata sul Lario.