ComoNExT, sviluppo, trasformazione e transizione: fondamentale investire nelle start up e nella tecnologia.

Questa mattina si è svolta la visita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, il comasco Alessio Butti all’Innovation Hub ComoNExT di Lomazzo. In mattina l’incontro con i vertici dell’Hub.

“Credo che sia fondamentale investire nelle sturt up sia in termini di dipartimenti governativi sia in termini di realtà come quella che abbiamo visitato oggi a Lomazzo– spiega il sottosegretario Butti che aggiunge – Dobbiamo assolutamente cablare questo territorio. Non possiamo parlare di innovazione digitale e quindi di innovazione della pubblica amministrazione e di servizi alle imprese se prima non riusciamo a cablare perfettamente il territorio con l’implementazione della banda ultra larga”.

Al centro dell’incontro le future collaborazioni con le relative progettazioni da sviluppare anche a livello nazionale. “Ci aspettiamo di costruire occasioni e progettazioni e avere risorse adeguate per portarle avanti – ha sottolineato Enrico Lironi, presidente di ComoNExT – L’obiettivo è avere un rapporto più stretto con le associazioni di categoria dalle quali poter ricevere indicazioni su quali aziende necessitano di innovazione e digitalizzazione. Una collaborazione dunque che possa affiancarsi al lavoro della nostra struttura. Siamo in un tempo in cui non è più possibile attendere. Bisogna innovare oggi”.