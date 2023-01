Città dei Balocchi a Cernobbio. Il bilancio finale della manifestazione è in rosso, nonostante la generosa contribuzione pubblica, pari a 170mila euro: 90mila euro, ossia il valore dell’affitto del parco di Villa Erba concessa gratuitamente dal Comune di Cernobbio, più un contributo di 80mila euro, elargito sempre dal municipio.

Eppure, i conti della manifestazione sono in perdita. Di quanto, ancora, non si sa. Ma sono in perdita, hanno detto in conferenza stampa gli organizzatori della kermesse natalizia che quest’anno, dopo 28 anni a Como, hanno trasferito gli eventi a Villa Erba a Cernobbio. “Stiamo ancora rendicontando, ma i conti non sono in positivo. Non chiuderemo in perfetto pareggio”, hanno spiegato gli organizzatori della kermesse natalizia. Ad oggi dunque non è ancora possibile conoscere nel dettaglio a quanto ammontano spese ed entrate per l’evento che si è svolto dal 7 dicembre all’8 gennaio nel comune di Cernobbio, ma gli organizzatori – al netto di tutto – si dicono soddisfatti dei numeri. In particolare contatti social e l’emozione suscitata dall’evento.

In 33 giorni di eventi i visitatori sono stati oltre 200mila. Cifre ben lontane rispetto a quelle raggiunte nel capoluogo lariano negli anni pre Covid, dove l’afflusso di persone in città aveva toccato picchi di 2 milioni di visitatori.