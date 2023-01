Villa Guardia. In fiamme un contatore, intervento urgente questa mattina poco prima delle 10 da parte dei vigili del fuoco a Villa Guardia.

L’incidente è accaduto in via delle Rimembranze dove – per cause ancora da chiarire – ha preso fuoco un contatore provvisorio a servizio di un cantiere. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si segnalano feriti.