Al via i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Cantù.

Iniziate questa mattina le operazioni propedeutiche alle indagini diagnostiche per la realizzazione della nuova sede del distaccamento a Vighizzolo, in via San Giuseppe. Previsti, nelle prossime ore, il livellamento del terreno e la rimozione del muretto di recinzione all’interno dell’area.

I lavori partiti in anticipo rispetto alla data inizialmente ipotizzata e cioè il 25 gennaio per consentire una celere valutazione del terreno. In base a questa valutazione poi si potrà procedere con le fondamenta del nuovo edificio. Il terreno sul quale è destinata a sorgere la nuova caserma dei Vigili del Fuoco – fanno sapere dal Comune – venduto per 250.000 euro al Ministero dell’Interno, con atto notarile registrato nell’anno 2021 e liquidato lo scorso mese di dicembre.