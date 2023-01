Laglio è pronto a riparare definitivamente i danni del maltempo. Durante l’ultima alluvione, del giugno scorso, dodici mesi dopo quella del 2021, per la seconda volta fango e detriti sono scesi dalla montagna al lago. La furia dell’acqua travolgendo auto e case, aveva lasciato una scia di rassegnazione, rabbia e paura tra i residenti svegliati nella notte dal rumore della pioggia battente. Il 15 febbraio però, “sarà il momento per guardare avanti con speranza” ha spiegato il sindaco Roberto Pozzi.

Partiranno infatti i primi lavori da un milione di euro in tutto (finanziamenti della Regione Lombardia). Le opere consisteranno nella messa in sicurezza e nel ripristino della zona più colpita di Laglio ovvero la parte terminale del Caraello, dove si trovano le abitazioni delle famiglie evacuate. Gli sfollati sono a tutt’oggi sette, persone per cui il Comune ha raccolto 165mila euro di donazioni e a cui la protezione civile ha trovato una sistemazione provvisoria.

La seconda tranche di lavori invece – a carico della protezione civile – riguarderà la parte a monte del Caraello. Il progetto (in fase di approvazione) prevedrà la mitigazione del rischio di nuove frane. A seguire, sono in programma due cantieri per la ricostruzione del ponte di via delle Frazioni e di Germanello alta, rispettivamente da 225mila euro e 400mila euro. A chiudere il cantiere del comune affacciato sul Lago di Como, saranno le opere di messa in sicurezza della Valle della Selvetta per 600 mila euro. “Entro marzo tutti le operazioni dovranno essere avviate e non temiamo ripercussioni per la stagione estiva” ha commentato Pozzi che si è detto soddisfatto anche dell’efficienza dimostrata da Regione e protezione civile.

Chi poi in tutti questi anni non si è dimenticato dei problemi di Laglio è l’attore americano George Clooney. Il divo di Hollywood, proprietario di villa Oleandra dal 2002 (ormai sua residenza estiva) e a fianco dei cittadini nei primi momenti dopo l’alluvione “ha continuato a mostrare attenzione e interesse e si è sempre fatto sentire” ha detto ancora il primo cittadino Pozzi ricordando l’impegno della star del cinema.