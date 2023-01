Tour comasco per la candidata presidente del Terzo Polo alle regionali in Lombardia Letizia Moratti, che ha incontrato il mondo delle imprese, le associazioni e i cittadini. In mattinata la visita all’Innovation Hub ComoNExT di Lomazzo.

“ComoNext è un’eccellenza della nostra Regione, non soltanto del Comasco – ha detto Letizia Moratti – Un’eccellenza che va valorizzata attraverso una grande alleanza con la Regione in modo che possa espandersi, incrementare la propria attività, preziosa sia per le start up che per le imprese che hanno bisogno di crescere attraverso l’innovazione”.

Nel pomeriggio l’incontro con i rappresentanti di Cna Lario e Brianza, che hanno posto diverse questioni sul tavolo, dalla problematica riguardante i frontalieri e la fuga dei lavoratori verso la Svizzera fino alla formazione e alla creazione delle filiere.