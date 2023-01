Incidenti stradali nella notte a Como e a Porlezza, dove fortunatamente non si è registrato nessun ferito in maniera seria. Il primo è avvenuto poco prima delle 4 a Porlezza sulla provinciale 11.

Un’auto con a bordo un uomo di 45 anni – per cause ancora da chiarire – è finita contro un ostacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco di Como oltre ai mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Gravedona in codice giallo, quindi media gravità.

Poco dopo, intorno alle 4:20 in via Canturina a Como si è verificato un altro incidente stradale, una caduta da moto. Ferito – in maniera non grave – un ragazzo di 30 anni che è stato trasportato in codice verde (bassa gravità) all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.