Cantiere delle paratie del lungolago di Como, da oggi e per due mesi scattano una serie di restringimenti sul Lungo Lario Trieste.

Gli interventi per il getto della soletta compresa tra la vasca A e il paramento esistente, prevedono infatti la presenza dei mezzi di cantiere sulla corsia lato lago per il tempo necessario ai singoli getti, garantendo comunque due corsie di marcia transitabili, una per ciascuno dei due sensi.

I lavori e il relativo restringimento della carreggiata lato lago si svolgeranno – come detto – a partire da oggi e fino al 30 marzo – dalle 9 alle 16 – nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (esclusi festivi e prefestivi)

Il documento viabilistico di Palazzo Cernezzi ordina dunque la chiusura – secondo il progredire del cantiere – di singoli tratti della corsia di marcia di Lungo Lario Trieste lato lago, normalmente destinata alla circolazione dei veicoli in direzione di Piazza Cavour, con il restringimento della carreggiata, garantendo sempre due corsie di marcia transitabili. Infine saranno utilizzati i movieri per garantire la regolare fluidità del traffico veicolare.

Arredi urbani

Intanto inizia a prendere forma il primo tratto del nuovo lungolago. Secondo l’ultimo cronoprogramma aggiornato il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour compresa sarà consegnato a marzo di quest’anno. Nel 2024 poi la conclusione di tutta l’opera. Atteso per febbraio un sopralluogo durante il quale è prevista una simulazione anche del funzionamento delle nuove paratie. Infine per l’inizio di febbraio è previsto inoltre l’avvio del cantiere per gli arredi del lungolago nel primo tratto di passeggiata pronto. Quest’ultimo intervento è in capo all’amministrazione comunale e comprende aiuole, panchine del prototipo di Ico Parisi e inserti nella pavimentazione a rappresentazione del tema pliniano. La passeggiata sarà, infatti, dedicata a Plinio il Vecchio, naturalista comasco di cui quest’anno ricorre il bimillenario dalla nascita.