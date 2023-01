Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cantù, in via degli Arconi. Un uomo di 67 anni che viaggiava in sella a una bicicletta elettrica, per cause ancora da chiarire è caduto a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cantù. E’ stato poi chiesto l’invio dell’elisoccorso, che ha trasportato il 67enne all’ospedale di Varese. E’ ricoverato in condizioni critiche per un politrauma.

In via degli Arconi per i rilievi sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Cantù. Dalle prime ricostruzioni sembra che nell’incidente non siano coinvolti altri veicoli. Ancora da accertare però la causa della caduta.

Gli agenti hanno sentito anche alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente per chiarire la dinamica di quanto accaduto