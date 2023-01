Droga e farmaci anabolizzanti. Maxi sequestro dai carabinieri di Cantù ad un 32enne, arrestato nelle scorse ore durante i controlli anti spaccio.

Il sequestro

Complessivamente sono stati trovati dai militari 100 grammi di marijuana, 120 di hashish suddivisa in due panetti, 4 grammi di cocaina. Nell’elenco compare oltre un grammo di MDMA e quasi 5 di ketamina. E poi ancora poco meno di un grammo di “Tussi” nota come cocaine rosa. A questo si aggiunge il materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi e circa 800 euro in contanti. Insieme con lo stupefacente sequestrati anche dei farmaci anabolizzanti e dopanti. Tra cui pastiglie di viagra, steroidi e fiale di testosterone.

Droghe pericolose

I carabinieri si sono concentrati in particolare su alcune tipologie di stupefacenti molto pericolose come l’MDMA e la “Tussi” – o cocaina rosa – una droga sintetica con effetti psichedelici che altera i sensi e provoca allucinazioni visive e mentali. Nota anche come “Venus”, “Erox”, “Nexus”, “Afro”, “MFT”, diventata popolare negli anni 80 quando iniziava la diffusione delle droghe sintetiche. In alcuni casi la mancanza di controllo che causa, provoca attacchi di paura o panico, come accade a chi usa LSD e inoltre combina gli effetti allucinogeni con gli effetti euforici dell’MDMA. Tra le altre sostanze sequestrate preoccupa la ketamina utilizzata per l’induzione e il mantenimento dell’anestesia in ambito veterinario e impropriamente usata come stupefacente per gli effetti allucinogeni che provoca.

L’arresto

Arrestato il 32enne, risultato incensurato, per detenzione ai fini di spaccio, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e importazione di medicinali privi di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic). Sequestrato tutto il materiale scoperto.

Complessivamente durante il fine settimana appena trascorso la Compagnia di Cantù attraverso le 9 stazioni e la tenenza di Mariano Comense ha visto impegnati nei controlli antidroga 100 carabinieri al giorno con 40 pattuglie che hanno effettuato 120 posti di controllo nelle aree considerate “sensibili”. Verifiche che saranno ripetute con personale in divisa e in borghese.