Promuovere la rigenerazione dei fondali del Lago di Como.

Como Acqua sostiene il progetto Green Re-Lake promosso dall’associazione comasca Proteus. L’obiettivo è aiutare una nuova ricolonizzazione delle praterie sommerse del lago attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. A tal proposito, promossa anche una raccolta fondi finalizzata a sostenere l’iniziativa di rigenerazione. Con 1 euro è infatti possibile adottare un centimetro quadrato di fondale.

Como Acqua: “Valorizzare la risorsa è elemento fondante della nostra mission”

“In quanto custodi dell’acqua, valorizzare la risorsa è elemento fondante della nostra mission e tale iniziativa, che vede il Lago di Como protagonista, rappresenta un efficace tramite per diffondere questo importante messaggio”. Ha detto il presidente e amministratore delegato di Como Acqua, Enrico Pezzoli. “Studiare come migliorare l’ecosistema subacqueo, strutturare gli interventi necessari per raggiungere l’obiettivo mettendo in campo tecniche innovative e competenze scientifiche, significa avere a cuore l’ambiente lacustre e ciò che da questo si genera”.

“Inoltre – aggiunge – l’iniziativa Green Re-Lake rappresenterà per Como Acqua un ulteriore strumento per promuovere la campagna di digitalizzazione in termini di sostenibilità ambientale. Ma anche di contenimento delle spese e di tempo profuso per la gestione delle pratiche”. “I risparmi che si potranno ottenere grazie a quanti decideranno di aderire alla bollettazione elettronica, grazie alla riduzione dei costi di stampa e di postalizzazione delle bollette, verranno destinati dal gestore a supporto dell’iniziativa”.

Il progetto dell’associazione Proteus

“Il progetto Green Re-Lake ha una forte connotazione scientifica, è innovativo ed efficace – ha spiegato Paola Iotti, presidente dell’associazione Proteus protagonista dell’azione di rigenerazione del lago. Ma oggi prendersi cura del pianeta è una responsabilità sociale. Per questo il progetto avrà successo se sostenuto dalla consapevolezza dei cittadini. L’azione di Como Acqua ha così un grande valore non solo ideale, ma anche di concretezza”.