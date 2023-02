Aveva un tasso alcolico oltre tre volto superiore al limite consentito ma si era comunque messo alla guida del suo suv. Notato dai carabinieri mentre compiva manovre pericolose, andando a zig zag in messo alla strada, un comasco di 47 anni è stato fermato dai militari dell’Arma. Dopo i controlli, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente. Sequestrata l’auto per la successiva confisca.

L’episodio ieri sera attorno alle 20 a Seregno, in provincia di Monza Brianza. I carabinieri della sezione radiomobile, nel percorrere via allo Stadio, hanno notato una Kia Sportage che procedeva a luci spente con un’anomala andatura a zig zag in mezzo alla strada.

I carabinieri hanno notato poi che l’autovettura, giunta all’altezza dell’incrocio con via Pietro Toselli, ha sorpassato improvvisamente il veicolo che la precedeva per poi tagliargli la strada e svoltare improvvisamente a destra e dirigersi verso via Milano. Qui è stata raggiunta e bloccata dai militari dell’Arma.

Il conducente è apparso subito visibilmente ubriaco. I carabinieri hanno notato occhi lucidi, alito vinoso, frasi sconnesse e difficoltà di esprimersi verbalmente, oltre a scarsa reattività nei gesti. Il conducente, un operaio 47enne comasco, è stato sottoposto al test dell’etilometro. Il tasso è risultato superiore a 1,7 grammi per litro, oltre tre volte superiore al limite consentito. Immediata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro della vettura.