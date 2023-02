Bottiglie e confezioni di alimenti vuote, sacchetti di sabbia, sacchi della spazzatura, una vecchia sedia. In via Cardano a Como ecco le immagini dell’ennesima discarica a cielo aperto segnalata nel capoluogo lariano.

Una situazione che non sarebbe nuova. Già in passato i cittadini avevano segnalato il problema. Almeno in parte inoltre, la spazzatura sembra abbandonata da tempo.

I rifiuti sono abbandonati a lato della strada, nell’area boschiva che costeggia la via. In alcuni tratti sono ben visibili cumuli di sacchi di rifiuti, probabilmente gettati dalla strada. In altri tratti il terreno boschivo appare come un tappeto di spazzatura, con rifiuti di vario genere disseminati nel bosco.

Numerose le segnalazioni e le richieste di intervento per una situazione certamente poco decorosa, che rischia anche di peggiorare perché abitualmente, dove ci sono rifiuti abbandonati capita spesso che la spazzatura abbandonata aumenti di giorno in giorno fino a trasformare le aree in discariche a cielo aperto non autorizzate.