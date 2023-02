Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi a Cantù, in via Milano. Un uomo di 50 anni che era alla guida della sua auto, per cause ancora in fase di accertamento è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un palo e poi contro un muro. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse in seguito a un malore anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Il 50enne è apparso subito in condizioni gravissime. Per i soccorsi è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del 118. L’uomo era in arresto cardiaco quando è stato soccorso. A bordo del velivolo è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni critiche. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cantù per i rilievi.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.