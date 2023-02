L’Alto Lago di Como partecipa alla Bit, la Borsa internazionale del turismo al via da domani fino a martedì 14 febbraio a Fieramilanocity. Al Salone sarà presente uno stand dedicato ad un’area del Lago che comprende 31 comuni associati alle due comunità montane del Lario e del Ceresio e della Valsassina, della Valvarrone, della Val d’Esino e della Riviera. Una porzione di territorio sempre più a vocazione turistica che si candida a diventare il paradiso dell’outdoor tra Como, Lecco e la Valtellina, con una finestra aperta anche sulle valli bergamasche.

Alla Bit le due comunità montane rappresenteranno i comuni che negli ultimi sette anni hanno realizzato opere e attività di promozione grazie ai 17 milioni di euro a fondo perduto erogati dall’Unione Europea attraverso il programma di Regione Lombardia compreso nella Strategia Nazionale Aree Interne. L’area interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario ha ottimizzato una rete di percorsi ciclo-pedonali che si estende per oltre 300 chilometri per godere al meglio della montagna e dei borghi in quota. L’intervento è in fase finale di esecuzione e si propone di creare un vero e proprio comprensorio fruibile per intero dagli escursionisti lungo 35 itinerari che si collegano anche al sentiero Valtellina e alla dorsale Orobica grazie ad ulteriori finanziamenti regionali che hanno integrato le risorse delle aree interne.

Alla Bit l’Alto Lago di Como sarà presente grazie a Lariofiere con materiale informativo e promozionale sulle attività outdoor già fruibili. Il prossimo obiettivo è arrivare alle Olimpiadi invernali del 2026 con una offerta turistica che valorizzi lago e montagna 365 giorni l’anno e offra servizi ed esperienze per attività outdoor, candidando l’alto lago a territorio d’eccellenza fruibile in modo sostenibile con la bici ad un pubblico internazionale che in estate rappresenta oltre il 70% della presenza turistica nell’area.