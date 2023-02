Regione Lombardia. “Non ci sono frasi capaci di descrivere la riconoscenza che provo in queste ore. Mi avete dato una grande responsabilità che farò di tutto per non deludere”. Affida ai social il suo grazie agli elettori il presidente del consiglio regionale della Lombardia uscente, Alessandro Fermi (Lega). Riconfermato dopo la tornata elettorale appena conclusa.

Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra Anna Dotti, Fratelli d’Italia, attuale sindaco di Argegno, entra in consiglio regionale. Come già fece nel 2013 il padre, Francesco Dotti. Il giorno dopo lo spoglio oltre all’emozione si inizia a guardare al lavoro da portare avanti.



Per Forza Italia entra in consiglio Sergio Gaddi, ex assessore alla cultura del comune di Como che punta tutto sulla cultura.

La provincia di Como sarà rappresentata anche da Marisa Cesana, attuale sindaco di Monguzzo della lista Lombardia Ideale-Fontana Presidente che tra le priorità indica la sanità.

Siederà di nuovo tra i bachi dell’opposizione il riconfermato consigliere del Pd Angelo Orsenigo. “Io sono e sarò sempre al fianco dei cittadini lombardi e mi impegnerò al massimo delle mie capacità per costruire in Lombardia le condizioni migliori per tutti – ha detto – Partiamo già da oggi a parlare con i cittadini, creiamo una nuova consapevolezza, certamente non ci arrenderemo”.