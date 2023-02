Scricchiola la maggioranza in consiglio comunale ad Alzate Brianza. Ieri sera è saltata la seduta per mancanza del numero legale. I consiglieri d’opposizione della lista “Vivi Alzate” avevano già comunicato di essere assenti. Ma ad essere assenti erano anche due esponenti della maggioranza. Il consiglio aveva all’ordine del giorno la surroga del consigliere dimissionario della lista di maggioranza “Insieme per Alzate” – nonché ex sindaco del paese – Massimo Gherbesi. Una notizia che già aveva certificato un evidente malessere all’interno dell’amministrazione guidata dal sindaco, Mario Anastasia.



Da quanto si apprende è la seconda volta che il consiglio salta e pertanto non è ancora stato possibile concludere la procedura con l’ingresso di un altro componente. Secondo indiscrezioni trapelate in queste ore, in lista sono presenti altri quattro nomi che potrebbero subentrare a Gherbesi, ma, pare, che i primi tre abbiano rinunciato. Resta un altro esponente, il quarto, che peraltro – in base a quanto è emerso – si è appena dimesso da un’altra carica spiegando di avere “ulteriori impegni lavorativi”. I cittadini che seguono da vicino il lavoro dell’amministrazione si chiedono, dunque, se quest’ultimo riuscirà a conciliare l’incarico in consiglio.

Al momento non c’è una nuova data in cui si riunirà l’assemblea. Intanto la scadenza del bilancio si avvicina. Ad approvare il documento è il consiglio comunale, ma se mancano i numeri viene da sé che potrebbero subentrare rallentamenti.

L’opposizione: “Per noi scarsa considerazione”

Sul fronte dell’opposizione, intanto, ieri aveva annunciato di non essere presente “per scarsa considerazione della minoranza”. Visto che l’orario del consiglio era stato anticipato per lasciare spazio a un incontro con i tecnici esterni per presentare, illustrare e raccogliere suggerimenti sul pgt. “Il sindaco ha indetto tale riunione senza informare la minoranza e senza aver condiviso quanto fatto finora” hanno spiegato gli stessi consiglieri comunicando di non prendere parte alla seduta.