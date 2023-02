Dopo il pari dello scorso fine settimana a Bolzano con il SudTirol, nuova trasferta per il Como, atteso dalla gara di sabato a Ferrara contro la Spal. Squadre in campo alle 14. Tre squalifiche fra i lariani: saranno fuori causa Cas Odenthal, Cesc Fabregas e Alberto Cerri.

Gli estensi hanno appena cambiato allenatore, con Massimo Oddo che ha sostituito Daniele De Rossi. Proprio su questo tema si è soffermato mister Moreno Longo in sede di presentazione. “Ci è già capitato quest’anno. Non è mai bello e facile perché hai pochi punti di riferimento per cambiare una partita perché non sai cosa potrebbe cambiare e quali potrebbero essere i riferimenti su cui basarsi. Ma questo fa parte del gioco, sarà necessario saperci adattare. I mesi di lavoro fatto devono pesare su questo fattore in maniera positiva: dovremo essere elastici e bravi a prendere le contromisure durante la partita come quando sai come si dispone l’avversario”.