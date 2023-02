Giardini e aree verdi di Como. Parco di via Crispi, aree cani di via Dottesio e Cattaneo e ancora giardino di via Zezio. E’ stato assegnato l’appalto per la riqualificazione delle aree verdi cittadine. L’offerta migliore è risultata quella di una ditta con sede a Uggiate Trevano che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 21,33%, per una cifra complessiva di oltre 110mila euro.

L’offerta presentata dall’operatore economico è stata giudicata coerente dal settore Parchi e Giardini del Comune di Como.

L’intervento – nel dettaglio – prevede la riqualificazione del parchetto di via Crispi che – secondo il progetto – sarà diviso in due: una parte a uso dei cittadini con nuovi giochi per i bambini e l’altra parte invece per i cani. Sarà realizzata inoltre una nuova area cani nel giardino di via Zezio mentre saranno eliminate quelle di via Dottesio e di via Cattaneo. Negli ultimi due casi i giardini saranno riqualificati e destinati ai cittadini.