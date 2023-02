Il sisma in Turchia e Siria. Mentre si continua a scavare tra le macerie da ogni parte del mondo arrivano aiuti e messaggi di cordoglio. Il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, si è recato in visita alla comunità turca comasca. Accompagnato da don Giusto Della Valle – parroco della comunità pastorale di Rebbio e Camerlata e responsabile diocesano della Pastorale dei Migranti – e da don Alberto Pini – vicario episcopale per la pastorale e direttore del Centro Missionario diocesano – ha espresso la vicinanza e la solidarietà dell’intera diocesi per il dramma delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Ha incontrato l’imam Mustafa Kaymaz che a sua volta ha ringraziato per la grande generosità della Chiesa italiana e dell’Italia tutta. Il cardinale ha consegnato all’imam un messaggio.

Il messaggio del cardinale Cantoni

“A nome mio e dell’intera Chiesa cattolica di Como, Vi porgo le più sentite condoglianze per l’enorme perdita di vite umane”. Si legge.

“Assicuriamo la nostra vicinanza umana e spirituale, in particolare a coloro che piangono una persona cara e al personale di emergenza, da giorni attivo tra edifici crollati e città rase al suolo, affinché – aggiunge – tutti possano essere sostenuti, come invocato da Papa Francesco, “dai doni divini della forza d’animo e della perseveranza nella cura dei feriti e negli sforzi di soccorso in corso”.

“Solo coltivando la vera fraternità basata sulla solidarietà e sulla ricerca del bene comune, potremo aprire le porte ad un futuro più umano e così costruire insieme, nel rispetto della dignità delle persone e del creato, la vera pace” ha concluso il vescovo di Como che infine ha ricordato come, attraverso la Caritas diocesana, non mancherà il sostegno per affrontare la ricostruzione.

Come aiutare tramite la Caritas diocesana

«Tutte le offerte raccolte – spiegano dalla Caritas di Como – saranno gestite in collaborazione e in sinergia con Caritas Italiana e internazionale». Ogni informazione è disponibile sul sito Caritas.

Per donazioni via bonifico:

intestazione: Caritas Diocesana di Como – c/c bancario presso Banca Popolare Etica

IBAN: IT71Q0501810800000017211707

Causale: Terremoto Turchia e Siria 2023