I residenti del quartiere Sagnino di Como sono ancora senza un’edicola. Dopo la mobilitazione delle famiglie e la raccolta delle firme poi consegnate in Comune a fine gennaio, sembrava che il servizio dovesse ripartire entro pochi giorni. Invece i disagi non sono finiti per i cittadini, tutt’ora costretti a spostarsi a Tavernola, Monte Olimpino e Ponte Chiasso per acquistare un quotidiano.

Tutto è nato dalla chiusura dell’ultima edicola esistente in zona, all’interno di un supermercato. La soluzione è stata poi trovata con il titolare dell’edicola situata in piazzetta a Sagnino, chiusa ormai da anni per la mancanza di alcuni interventi di messa a norma. A inizio febbraio il proprietario della struttura aveva dato la propria disponibilità per la vendita dei giornali al mattino. Il servizio, però, non è ancora partito.

“I ritardi sono dovuti alle pratiche burocratiche che si sono rivelate più lunghe del previsto – ha spiegato l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti – Ma dovrebbe essere questione di pochi giorni. È stata contattata l’agenzia di distribuzione dei giornali e versata la fideiussione. Con la fine della prossima settimana o al massimo entro l’inizio di marzo i residenti dovrebbero poter acquistare il quotidiano nel proprio quartiere”.