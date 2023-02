È il fine settimana del Carnevale tra Como e provincia. Nel capoluogo oggi è in programma la sfilata della Triuggio Marching Band, composta da circa 40 elementi, con partenza alle 15 da Porta Torre e passaggio lungo via Cesare Cantù, piazza San Fedele, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo (dove verranno eseguiti alcuni brani con coreografie), via Plinio, piazza Cavour, via Fontana. Il gran finale è previsto in piazza Volta alle 17.30. Domani è in programma, sempre alle 15, la parata dei saltimbanchi, che si snoderà nelle vie del centro storico, a ritmo di musica. Parteciperanno all’iniziativa anche alcuni artisti della “Scuola di Piccolo circo di Milano” e i “fiaba clown”.

A Cantù domani alle 14 tornerà il carnevale di Truciolo e dei carri allegorici che sfileranno per la seconda volta in città con partenza da piazza Volontari della Libertà. Per scegliere il carro vincitore ad ogni sfilata vengono distribuite 40 schede di valutazione a persone non residenti a Cantù. La premiazione avverrà, come di consueto, al termine della “Gran sfilata” del sabato grasso. Per i bambini fino a 10 anni l’ingresso è gratuito, per tutti gli altri il prezzo è di sei euro.

In occasione del carnevale, anche Villa Bernasconi a Cernobbio propone delle iniziative dedicate ai bambini. Lunedì 20 febbraio Cristina Quadrio di Fata Morgana condurrà due laboratori creativi a pagamento, mentre martedìalle 15.30 ritorna il Gran Galà del Carnevale per i più piccoli, che prevede una sfilata in Villa con concorso gratuito della mascherina più bella, giochi sul prato e merenda. Per informazioni, consultare il sito www.villabernasconi.eu.